Lo condenan a 46 años por violación y robo con violencia

El acusado, identificado como Cristofer Giovanni, fue condenado por un juez luego de que, en el año 2021, cometiera agresiones contra cuatro víctimas

Un hombre fue condenado a 46 años y 5 días de prisión internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, por los delitos de violación, abuso sexual, abuso sexual agravado y robo ejecutado con violencia.

El acusado identificado como Cristofer Giovanni "N", de 23 años, fue condenado por un juez luego de que, en el año 2021, cometiera agresiones contra cuatro víctimas.

Cuatro mujeres con identidades protegidas, a las que en diferentes sitios abordó en forma violenta por medio de amenazas para imponerles actos sexuales en contra de su voluntad y luego despojaba de sus pertenencias personales, entre bolsos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Ahora este hombre tendrá que rendir cuentas ante la ley.