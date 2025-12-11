Lo condenan a 45 años de cárcel por feminicidio de ex pareja

El crimen se registró en abril de 2024 en el domicilio de la víctima, en la colonia Arboledas Los Naranjos, en el municipio de Juárez

A más de un año y seis meses del feminicidio de Alma Delia, una mujer de 44 años y madre de cuatro hijos, la justicia finalmente alcanzó a José Merced “N”, de 50 años, quien fue sentenciado a 45 años de prisión por quitarle la vida a su ex pareja.

El crimen ocurrió en la madrugada del 22 de abril de 2024, dentro del domicilio donde Alma vivía junto a sus hijos.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, el agresor aprovechó la relación de confianza que aún tenía con la víctima, pese a que llevaban dos años separados, para ingresar a la vivienda y atacarla.

La carpeta de investigación estableció que José Merced ejerció violencia de género, utilizando fuerza física para someter a Alma. Ató un cordón alrededor del cuello de Alma hasta asfixiarla, privandola de la vida.

La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Tras el crimen, el feminicida fue detenido. Hoy, un juez finalmente dictó su sentencia: 45 años de prisión y el pago por reparación del daño, que incluye indemnización por muerte y gastos funerarios.

De acuerdo con los testimonios recabados, la noche previa al asesinato los hijos de Alma escucharon cómo su madre cerró la puerta principal cerca de las dos de la mañana. Después de eso, solo recuerdan el momento en que familiares los despertaban para sacarlos de la casa ante la movilización que se generó.

Las autoridades confirmaron que José Merced y Alma habían sido pareja por años, pero se encontraban separados debido a antecedentes de violencia familiar.

Tras la separación, él se había retirado a un rancho en San Luis Potosí.