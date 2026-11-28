El sentenciado ingresó a un restaurante del municipio de Montemorelos en donde disparó contra un hombre, en enero de 2017

La Fiscalía de Justicia en Nuevo León informó que se logró una sentencia condenatoria de 25 años de prisión para un sujeto acusado de asesinato, en hechos ocurridos hace nueve años en el municipio de Montemorelos.

El acusado es José "N"., de 43 años de edad, y el delito es homicidio calificado.

En la audiencia, el agente del Ministerio Público Investigador expuso pruebas materiales, documentales, periciales y testimonios de cargo sobre este ataque con arma de fuego.

El juez le concedió la razón al Ministerio Público y determinó que el acusado deberá cumplir con internamiento en un centro de Reinserción Social Estatal.

Además, deberá hacer un pago por reparación de daño, por indemnización por muerte y gastos funerarios.

El 10 de enero de 2017, el acusado ingresó a un restaurante ubicado en la colonia Barrio Zaragoza en ese municipio.

Y portando un arma de fuego, se aproximó a una mesa, tomando por la espalda a un hombre identificado como José Arnulfo y, tras hacerle un reclamo, le apuntó con el arma a la altura del pecho, disparando en tres ocasiones.