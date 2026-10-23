Lo condenan a 25 años de cárcel por asesinar y mutilar

El acusado, junto a más personas, llevó a la víctima a un domicilio en Guadalupe, donde lo agredieron con un cuchillo causándole la muerte

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años de prisión para un sujeto por el asesinato y mutilación de un hombre hace cuatro años, en el municipio de Guadalupe.

El acusado por esta muerte violenta, Christopher "N", fue señalado como autor material del homicidio calificado contra un hombre adulto, de nombre Samuel.

El 20 de agosto del 2022, el acusado, junto a más personas, llevó a la víctima a un domicilio de la colonia Tres Caminos, lo sometieron, lo amarraron, lo encerraron en una habitación, lo interrogaron por presuntos robos, lo golpearon, lo agredieron con un cuchillo causándole la muerte y lo mutilaron, abandonándolo en el sitio.

El cadáver fue localizado tres días después, ante el reporte de olores fétidos.

En el juicio, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves expuso pruebas, y surgió el debate por desacreditar a la defensa del acusado.

El Juez le concedió la razón a la Fiscalía y ordenó 25 años de prisión en un centro de Reinserción Social, y el pago por reparación de daño (para indemnización por muerte y gastos funerarios).