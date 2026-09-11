Lo capturan por asesinar a joven y herir a otro en Linares

Víctor 'N' fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones por el delito de homicidio calificado y en grado de tentativa

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejercieron acción penal, mediante orden de aprehensión, contra Víctor "N", de 37 años de edad, por el delito de homicidio calificado y en grado de tentativa.

Se le capturó en calles de la colonia Independencia, al sur de Monterrey.



El sujeto está internado en un centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

La Fiscalía Especializada en Homicidios, con apoyo de la AEI, documentó su presunta participación en una agresión con arma de fuego el 10 de marzo de 2025, lo que originó la muerte violenta de un hombre identificado como Antonio, y lesiones graves a una segunda víctima masculina, ambos de 22 años de edad.

La indagatoria a cargo del Agente del Ministerio Público especializado en Homicidios acredita que ambas víctimas estaban sobre la calle Naranjo, en la colonia Fomerrey Las Huertas en Linares.

Fueron interceptados por un vehículo Lincoln MKZ, tripulado por Víctor "N", en compañía de Carlos "N" y Cindya "N", ya detenidos.

Víctor "N" sacó un arma de fuego para dispararles, acción que la detenida, Cindya "N", grabó con un teléfono celular y luego Carlos "N" aceleró la marcha del vehículo y huyó.

Familiares de las víctimas trasladaron a ambos lesionados al Hospital General de Linares, en donde se notifica el deceso de Antonio, a consecuencia de los impactos del proyectil.