Lo buscan en su casa, sale y lo atacan a balazos

Un hombre fue herido de bala en el cuello por un desconocido que arribó hasta su domicilio, en la colonia Valle Real, en Juárez

Por segunda ocasión, un hombre se salvó de ser ejecutado, al ser atacado a balazos en su domicilio de la colonia Valle Real, en el municipio de Juárez

La agresión ocurrió alrededor de las siete treinta de la mañana del jueves.

Se estableció que el delincuente llegó hasta la casa ubicada en la calle Valle Alto en ese sector.

La víctima, de aproximadamente 45 años de edad, fue atacado minutos después de que el agresor preguntó por él.

Al salir de la casa, el desconocido le disparó a corta distancia y después se dio a la fuga.

La víctima quedó sobre la banqueta, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil.

Al ser atendido, se reveló que presentaba una herida de bala en el cuello.

Debido a lo anterior fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario, donde se encuentra internado.

Detectives de homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las pesquisas.

Asimismo, policías municipales y agentes ministeriales realizaron un operativo en la zona, pero el agresor no fue ubicado.