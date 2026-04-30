Lo balean y cae del segundo piso en Monterrey

Durante la valoración médica, se informó que el hombre presentaba al menos un impacto de bala en una de sus piernas, además de lesiones derivadas de la caída

Un hombre resultó lesionado por arma de fuego y posteriormente cayó desde la segunda planta de un domicilio, en hechos registrados durante la madrugada en la colonia Lázaro Cárdenas, al norte del municipio de Monterrey.

El reporte fue emitido alrededor de la 1:20 horas en el cruce de las calles Agua Nueva y Linares, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego y una persona herida sobre la vía pública.

Al arribo de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey, localizaron a la víctima tendida en el exterior del inmueble, por lo que de inmediato le brindaron los primeros auxilios.

Durante la valoración médica, se informó que el hombre presentaba al menos un impacto de bala en una de sus piernas, además de lesiones derivadas de la caída desde el segundo piso del domicilio.

El lesionado fue identificado como Carlos Alejandro Barbosa, de 47 años, quien posteriormente fue trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Universitario, donde fue reportado en estado estable.

Hasta el momento no se han precisado las circunstancias en las que ocurrió la agresión, ni si el hombre intentó ponerse a salvo antes de caer desde la planta alta.

Elementos de Fuerza Civil resguardaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia realizó las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.