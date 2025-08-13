Lo atacan con gasolina y le prenden fuego en la colonia Victoria

De acuerdo con vecinos, el hombre de aproximadamente 45 años estaba sentado en una silla sobre la banqueta cuando ocurrió la agresión

Un hombre sufrió graves quemaduras luego de presuntamente ser agredido con gasolina y ser prendido en fuego mientras se encontraba sentado en la vía pública, en un hecho registrado durante los primeros minutos de este martes en la colonia Victoria, al norte de Monterrey.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Nardo y José María Coss, donde testigos señalaron que un individuo, que llegó al lugar a bordo de un triciclo, se aproximó a la víctima y, sin mediar palabra, le arrojó combustible para después encenderlo en llamas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron atención al lesionado, quien presentaba quemaduras en diversas partes del cuerpo. Tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia a la clínica 21 del IMSS, donde permanece bajo observación médica.



Momentos después del ataque quedó grabado por algunos vecinos con sus teléfonos celulares, material que ya es analizado por las autoridades. Elementos de la Policía de Monterrey acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y tratar de dar con el responsable, cuyo paradero hasta el momento se desconoce