Lo atacan a balazos en la vía pública en Escobedo

Se estableció que la víctima caminaba por este cruce de calles cuando fue atacada con arma de fuego presuntamente por un sujeto.

Un hombre que caminaba por calles de la colonia Nuevo Escobedo resultó lesionado al ser atacado a balazos por un delincuente en Escobedo.

Los hechos fueron reportados en el cruce de las calles Fidel Velázquez y Leonor Barocio en la colonia Nuevo Escobedo.

Se estableció que la víctima caminaba por este cruce de calles cuando fue atacada con arma de fuego presuntamente por un sujeto.

Tras la agresión, la víctima quedó tirada en medio de la calle y los vecinos del sector solicitaron el apoyo de socorristas.

El lesionado fue auxiliado por personal paramédico, quienes le prestaron los primeros auxilios.

Minutos después fue trasladado de urgencia a un hospital privado en la avenida Camino Real.

El ataque con arma de fuego provocó movilizaciones de agentes ministeriales y policías uniformados.

El agresor fue buscado por varias calles de esa colonia, pero no fue localizado por las autoridades de seguridad.