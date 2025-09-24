Lo atacan a balazos en Apodaca y muere en hospital

Según fuentes policiales la víctima fue identificada como Francisco Guadalupe Camacho, quien presentaba al menos dos heridas de bala en el abdomen.

Un hombre que fue atacado a balazos en calles de la colonia Lomas de la Paz, en Apodaca, perdió la vida al llegar a la Clínica 67 del IMSS, donde los médicos ya no pudieron salvarlo.

El hecho se registró la noche del lunes, alrededor de las 21:00 horas, cuando vecinos reportaron a la línea de emergencias a un masculino inconsciente sobre la vía pública en la calles Lomas de España y Lomas de Santo Domingo.

Según fuentes policiales la víctima fue identificada como Francisco Guadalupe Camacho, quien presentaba al menos dos heridas de bala en el abdomen. Paramédicos lo trasladaron de urgencia al hospital, sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento al ingresar sin signos vitales al área de urgencias.

En el lugar del ataque, peritos localizaron cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales quedaron asegurados como parte de la investigación.

El área permaneció acordonada mientras agentes ministeriales recababan indicios y testimonios para tratar de establecer cómo ocurrió la agresión y quiénes serían los responsables.