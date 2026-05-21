Lo asesinan tras reunión al abordar taxi de aplicación en García

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, un joven de entre 20 y 25 años, había asistido a una reunión en un domicilio del sector

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche del martes en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, cuando presuntamente acababa de salir de una reunión y se disponía a abordar un vehículo de aplicación.

El ataque fue reportado alrededor de las 23:00 horas en el cruce de las calles Valenciana y Talio, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, un joven de entre 20 y 25 años, había asistido a una reunión en un domicilio del sector y, al salir, abordó un automóvil de aplicación Nissan Versa.

Presuntamente, el agresor aprovechó el momento en que el joven se encontraba dentro de la unidad para disparar en repetidas ocasiones en su contra, dejándolo gravemente herido.

Versiones recabadas en el lugar señalan que, tras el ataque, el presunto responsable escapó a bordo de una motocicleta, misma que aparentemente se emparejó con el vehículo para realizar las detonaciones.

El Nissan Versa quedó detenido en el sitio con diversos impactos de bala, mientras que la zona fue acordonada para el desarrollo de las investigaciones.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y policías municipales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer el homicidio.

Hasta el cierre de esta edición, la identidad de la víctima no había sido dada a conocer de manera oficial