Lo asesinan al llegar a su domicilio en la colonia Buenos Aires

El hombre apenas llegaba a su vivienda cuando fue interceptado por los agresores, quienes le dispararon en múltiples ocasiones

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Un hombre fue ejecutado a balazos durante la madrugada de este lunes, cuando presuntamente llegaba a su domicilio en la colonia Buenos Aires, al sur de Monterrey.

El ataque se registró en el cruce de las calles 5 de Febrero y 5 de Mayo, donde vecinos reportaron haber escuchado alrededor de 10 detonaciones de arma de fuego, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

A la llegada de los paramédicos, la víctima ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar fue identificada como Eliud, de entre 40 y 45 años de edad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre apenas llegaba a su vivienda cuando fue interceptado por los agresores, quienes le dispararon en múltiples ocasiones y posteriormente escaparon con rumbo desconocido.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la víctima había recuperado recientemente su libertad tras permanecer internada en un centro penitenciario y que era investigada por su presunta relación con actividades de narcomenudeo; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El homicidio ocurrió apenas unos minutos después del asesinato de un adolescente registrado en la colonia Independencia, por lo que las autoridades ya analizan si ambos hechos podrían estar relacionados o si se trata de eventos independientes.

Elementos de la Policía de Monterrey resguardaron la escena, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron las indagatorias para establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.