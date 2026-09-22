Lo amenazan y lo matan en Colinas del Topo Chico

El hombre habría contado que había recibido amenazas de muerte, situación que ahora forma parte de las líneas de investigación para esclarecer el crimen.

Una noche de violencia se registró en la colonia Colinas del Topo Chico, en Escobedo, donde un hombre fue ejecutado a balazos luego de que, según vecinos, días antes había sido amenazado de muerte.

Fue al filo de las 22:00 horas cuando el reporte de detonaciones de arma de fuego movilizó a policías hasta el cruce de las calles Loma Agua Dulce y Minas.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia localizaron a un hombre tendido sobre la vía pública. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Pablo Camacho, de 58 años, quien presentaba diversos impactos de bala.

Vecinos señalaron que días antes el hombre les habría contado que había recibido amenazas de muerte, situación que ahora forma parte de las líneas de investigación para esclarecer el crimen.

La zona fue acordonada mientras agentes ministeriales y peritos realizaban las investigaciones correspondientes y recababan evidencias para tratar de establecer cómo ocurrió la agresión y quiénes fueron los responsables.