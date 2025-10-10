Lo agreden y lo dejan herido en el Centro de Monterrey

La víctima, aparentemente de origen hondureño, fue agredida por una persona con la que habría tenido una discusión en el centro de la ciudad

Un hombre resultó gravemente herido luego de presuntamente ser atacado con un arma blanca durante la noche de este miércoles en el centro de Monterrey.

De acuerdo con versiones de testigos, el hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando la víctima, aparentemente de origen hondureño, fue agredida por una persona con la que habría tenido una discusión. Tras recibir la herida fue golpeado y habría sido pintado con aerosol; presuntamente el hombre caminó varios metros en busca de ayuda hasta desplomarse en el cruce de Bernardo Reyes y Cristóbal Colón.

Vecinos que presenciaron la escena dieron aviso a las autoridades, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey y agentes ministeriales, quienes acordonaron el área mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron minutos después y brindaron los primeros auxilios al lesionado, a quien estabilizaron en el lugar antes de trasladarlo de urgencia a un hospital del centro de la ciudad.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer el móvil de la agresión y dar con el responsable, mientras que el estado de salud del herido se reporta como estable.