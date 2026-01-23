Lo acuchillan en camión urbano en la colonia Industrial

La víctima es un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad, el cual vestía pantalón de mezclilla color azul, y traía una chamarra

Luego de ser asaltado y lesionado a cuchilladas en un camión urbano, un empleado pidió ayuda a socorristas que atendían un accidente vial en la colonia Industrial.

La víctima viajaba en una unidad de pasaje sobre la avenida Alfonso Reyes hacia el norte.

Al llegar al cruce con la avenida Luis Mora, el chofer de la pesada unidad se detuvo frente a una ambulancia de la Cruz Roja.

El lesionado descendió y pidió ayuda a los socorristas quienes le detectaron heridas descendió arma blanca en el abdomen.

Ante la urgencia, los paramédicos tanto de la Cruz roja como de Protección Civil le brindaron el auxilio.

Debido a la gravedad del ataque, fue trasladado de urgencia al hospital de zona número 21 del IMSS.

La víctima es un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad, el cual vestía pantalón de mezclilla color azul, una playera con vivos en color blanco y traía una chamarra.

La agresión movilizó a elementos de la Policía de Investigaciones y de operaciones especiales de la Policía de Monterrey.

Sin embargo se desconoce a qué altura del recorrido del camión urbano ocurrió el ataque.