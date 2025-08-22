Lluvias y vientos en Montemorelos derriban árboles y techos

Lluvias y fuertes vientos en Montemorelos causaron caída de árboles, desprendimiento de panorámicos y daños en techos de viviendas

Las lluvias registradas en Montemorelos, acompañadas de fuertes vientos y tormenta eléctrica, generaron la caída de árboles, desprendimiento de panorámicos y techos dañados.

Las lluvias programadas durante la tarde en varias colonias de Montemorelos provocaron que la vialidad se trastocara por árboles que cayeron.

Panorámicos en algunos lugares fueron desprendidos por los fuertes vientos que se registraron.

Algunas láminas de los techos en las viviendas se desprendieron, afectando a varias familias.

Protección Civil local llevó a cabo rondines para revisar los daños y retirar los árboles que afectaban vialidades.