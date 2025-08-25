Lluvias provocan cierres viales e inundaciones

Protección Civil de Nuevo León reporta lluvias fuertes con encharcamientos, cierres y desbordes en varios municipios del área metropolitana y región citrícola

La intensa lluvia en la zona metropolitana de Monterrey y municipios cercanos la noche del domingo dejó un saldo de calles inundadas, vehículos varados y cierres viales que paralizaron la movilidad en distintos sectores.

Protección Civil de Nuevo León confirmó que las precipitaciones, acompañadas de fuertes vientos y tormenta eléctrica, provocaron encharcamientos graves en vialidades principales como Ruiz Cortines y Conchello, así como en Alfonso Reyes, donde las autoridades cerraron el paso de manera preventiva.

Vecinos de Guadalupe reportan fuertes lluvias y cortes de luz en distintas colonias del municipio.

Uno de los puntos más afectados fue el paso a desnivel de Garza Sada, bajo la rotonda del Tec, el cual terminó completamente inundado y con varios automóviles detenidos en medio del agua.

Los municipios más golpeados por la tormenta fueron Monterrey, San Nicolás, Apodaca, Escobedo, Guadalupe, San Pedro, Juárez, Santiago, Allende, Montemorelos y Linares. El arroyo Topo Chico alcanzó un 65% de su capacidad, elevando la alerta entre autoridades.

En Santiago, hay cierres en retornos subterráneos de la Carretera Nacional debido a las fuertes precipitaciones que se presentan en esta zona.

Brigadas de rescate y unidades de tránsito trabajan en distintos puntos para evitar accidentes y apoyar a los conductores atrapados por las inundaciones, mientras continúa el monitoreo de los sistemas de lluvia en la entidad.

Actualmente, los elementos de la dependencia estatal realizan recorridos en ríos y arroyos de San Nicolás, Apodaca, Escobedo, San Pedro, Guadalupe y Pesquería.

