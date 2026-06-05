Lluvias inundan pasos a desnivel en Monterrey y Guadalupe

El acumulamiento de agua obligó a los automovilistas a detener su marcha y esperar a que disminuyera el nivel del encharcamiento.

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Las lluvias registradas durante la madrugada y mañana de este jueves provocaron importantes afectaciones viales en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey, donde varios pasos a desnivel quedaron anegados e impidieron el paso de vehículos.

Uno de los puntos más afectados fue el paso a desnivel de los carriles exprés de Morones Prieto, a la altura del puente Revolución, donde el acumulamiento de agua obligó a los automovilistas a detener su marcha y esperar a que disminuyera el nivel del encharcamiento.

Situación similar se presentó en el paso a desnivel de la avenida Garza Sada, donde las lluvias generaron una importante acumulación de agua que dificultó la circulación y provocó filas de vehículos.

En el municipio de Guadalupe, el paso deprimido del puente Azteca también registró inundaciones que impidieron el tránsito normal. Decenas de conductores permanecieron detenidos en los accesos mientras esperaban que el agua descendiera para poder cruzar de manera segura.

Las precipitaciones ocasionaron además tránsito lento en diversas arterias metropolitanas, especialmente en zonas bajas donde el drenaje pluvial resultó insuficiente para desalojar rápidamente el agua acumulada.

Durante las primeras horas del día, elementos de Tránsito y corporaciones de auxilio realizaron recorridos de vigilancia y monitoreo en los puntos con mayores afectaciones para prevenir accidentes y orientar a los automovilistas.

Las autoridades recomendaron evitar ingresar a pasos a desnivel inundados, ya que la corriente y el nivel del agua pueden representar un riesgo para los ocupantes de los vehículos y provocar averías mecánicas.