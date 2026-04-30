Lluvias intensas y ola de calor: retos de PCNL durante el Mundial

Erik Cavazos, director de Protección Civil, advirtió que la entidad no solo se prepara para el agua, también para olas de calor extremas

El Gobierno de Nuevo León se declara en alerta y listo para enfrentar un escenario climático de contrastes durante los partidos de la Copa del Mundo en el mes de junio.

Este miércoles, el Consejo Estatal de Protección Civil se reunió con los directores municipales de la corporación para trazar la hoja de ruta ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones, que este año coincide con el evento deportivo más importante del mundo.

Erik Cavazos, director de Protección Civil del Estado, advirtió que la entidad no solo se prepara para el agua, sino para un doble desafío: lluvias torrenciales y olas de calor extremas en el mes de junio, cuando se llevará a cabo el Mundial.

“También puede haber olas de calor, además de las lluvias, son los dos grandes retos”, indicó Cavazos.

Para garantizar la seguridad durante esta temporada, se ha desplegado un estado de fuerza masivo que trabajará de forma coordinada con 1,500 elementos de Protección Civil de primera respuesta, además de 3,000 elementos de Sedena y Guardia Nacional

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), las sedes mundialistas, incluyendo Monterrey, registrarán un incremento significativo de lluvias en comparación con años anteriores.

“Nos decía que las sedes mundialistas tendrían un incremento de lluvia comparativo con otros años. En Nuevo León tendremos los cuatro partidos de junio; tendremos los cuatro partidos. En este programa especial de las lluvias, tendremos una estrecha coordinación con los encargados de la Fan Fest. Se tendrán todos los dispositivos de seguridad”, explicó el director de Protección Civil estatal.

La logística de prevención para la Copa del Mundo no se limitará al Estadio Monterrey; el operativo "blindará" puntos clave como El Barrial, hoteles donde se hospedarán las selecciones nacionales y rutas de tránsito para los miles de visitantes locales, nacionales e internacionales.

Cavazos enfatizó que la meteorología actual es impredecible y no se requiere de un ciclón formado para tener lluvias intensas o vientos fuertes. Por ello, se implementará un monitoreo preventivo en la Huasteca (Santa Catarina).

El objetivo es vigilar las "aguas arriba" para alertar con tiempo a municipios como Guadalupe, especialmente en la zona del Río La Silla, para cuidar a los aficionados en las inmediaciones del estadio ante posibles avenidas de agua repentinas.

Como medida inmediata, Protección Civil emitirá un aviso formal a los alcaldes para acelerar la limpieza de pluviales.