Lluvias generan encharcamientos en avenidas de Monterrey

Por: Esmeralda Valdez 09 Abril 2026, 23:25 Compartir

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente al conducir durante la lluvia, a fin de evitar accidentes

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El pronóstico de lluvias se cumplió y durante la noche del jueves se registraron diversos encharcamientos en distintas avenidas de la zona metropolitana de Monterrey. Las precipitaciones provocaron acumulación de agua en arterias principales, donde varios carriles quedaron parcialmente cubiertos, afectando la circulación vehicular. Entre los puntos con mayores afectaciones se encuentran las avenidas Revolución y Garza Sada, en el municipio de Monterrey. Ante estas condiciones, elementos de Protección Civil del Estado y de Monterrey realizaron recorridos de prevención y vigilancia para atender posibles riesgos y brindar apoyo a la ciudadanía. Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente al conducir durante la lluvia, a fin de evitar accidentes.