Lluvias en Nuevo León generan fuertes encharcamientos

Por: Esmeralda Valdez

06 Septiembre 2025, 21:30

Protección Civil implementó el Operativo Carrusel en diversas zonas para monitorear condiciones de tránsito y garantizar la seguridad vial

Durante la tarde de este sábado, Protección Civil de Nuevo León informó sobre la presencia de lluvias de diversa intensidad en múltiples municipios del estado, acompañadas en algunos casos por actividad eléctrica.

Las precipitaciones variaron entre ligeras y puntualmente fuertes, afectando a los municipios de:

•    Monterrey
•    Santiago
•    Juárez
•    Cadereyta
•    General Terán
•    Allende
•    Montemorelos
•    Linares
•    Hualahuises
•    Anáhuac
•    Lampazos
•    Mina
•    Galeana
•    Iturbide
•    General Bravo
Entre los municipios con mayor captación de lluvia se encuentran:
•    Santa Catarina
•    San Pedro
•    Montemorelos
•    Santiago 
•    Hualahuises

Como parte de las acciones preventivas, Protección Civil implementó el Operativo Carrusel en diversas zonas para monitorear condiciones de tránsito y garantizar la seguridad vial. Además, se realizó un monitoreo constante del Río Santa Catarina, el cual se reportó con un 20% de su capacidad.

A pesar de las lluvias, no se registraron incidentes de gravedad. Solo se reportaron encharcamientos en distintos puntos, sin consecuencias mayores.

El titular de la dependencia, Erik Cavazos, exhorto a la ciudadanía a seguir las recomendaciones ante posibles crecidas del agua:

No cruzar ríos, arroyos o vados.

Reportar cualquier caso de riesgo.

En caso de realizar actividades al aire libre deberán: verificar las condiciones meteorológicas a través de las cuentas oficiales de Protección Civil.

