Lluvias elevan niveles de presas; La Boca alcanza 97% de llenado

El almacenamiento conjunto de las siete presas contempladas tuvo un aumento, lo que representa un incremento de 4.087 Mm³ en las últimas 24 horas

Ante las recientes lluvias registradas durante este fin de semana, se registró un incremento considerable en el volumen de almacenamiento de las presas de Nuevo León.

De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los principales embalses de la entidad presentaron aumentos en la cantidad de recurso hídrico almacenado.

Presa La Boca: 97.31% Almacenamiento: 38.425 Mm³

97.31% Presa Cerro Prieto: 83.07% Almacenamiento: 249.211 Mm³

83.07% Presa El Cuchillo: 63.77% Almacenamiento: 716.191 Mm³

63.77%

La Presa La Boca contabilizó 97.31% de llenado con 38.425 Mm³, lo que representa un incremento de 0.092 Mm³ respecto al sábado 7 de noviembre.

Por su parte, la Presa Cerro Prieto acaparó un almacenamiento de 249.211 Mm³, es decir, un 83.07% de su capacidad. Esto representa un aumento de 0.264 Mm³ en comparación con el reporte anterior.

En el caso de la Presa El Cuchillo también presentó un aumento al pasar de 715.210 a 716.191 Mm³ de almacenamiento, lo que representa un aumento de 0.981 Mm³. Este embalse cuenta con una capacidad de 1123.143 Mm³ y actualmente se encuentra al 63.77% de llenado.

Entre los tres principales embalses de Nuevo León, El Cuchillo fue el que registró el mayor incremento de almacenamiento, seguido de Cerro Prieto y La Boca.

¿Cuánto aumentó el almacenamiento de las presas en Nuevo León?

El almacenamiento conjunto de las siete presas contempladas tuvo un aumento, lo que representa un incremento de 4.087 Mm³ en las últimas 24 horas.

Además de los tres principales embalses, el informe contempla las presas Venustiano Carranza, Salinillas, Marte R. Gómez y Las Blancas.