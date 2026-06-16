Lluvias del domingo dejan 23 personas rescatadas

En total, las lluvias del domingo dejaron 23 personas rescatadas, entre ellas seis menores de edad, además de una mujer fallecida

Las intensas lluvias registradas durante la tarde y noche del domingo en el área metropolitana de Monterrey dejaron un saldo de 23 personas rescatadas, entre ellas varios menores de edad, luego de quedar atrapadas por la creciente de ríos y corrientes en los municipios de Guadalupe y Cadereyta.

La movilización de cuerpos de auxilio se concentró principalmente en distintos puntos del Río La Silla, en Guadalupe, donde se realizaron múltiples maniobras de rescate para poner a salvo a familias enteras que quedaron incomunicadas por la fuerza del agua.

El incidente de mayor magnitud ocurrió en el cruce de Avenida Lázaro Cárdenas y Calle del Río, en la colonia Vivienda Popular, donde una familia de seis integrantes fue sorprendida por la creciente del río. Aunque cinco de ellos lograron ser rescatados con vida, una mujer fue arrastrada por la corriente y permaneció desaparecida durante la madrugada.

Fue hasta la mañana del lunes, tras reanudarse las labores de búsqueda, cuando la mujer fue localizada sin vida en la colonia Las Sabinas, marcando el desenlace más trágico de la contingencia.

Otro de los rescates ocurrió en el sector de Bosques de la Pastora, en el cruce de Matancillas y Zacatepec, donde seis personas, entre ellas tres menores de edad, permanecían sobre un árbol mientras el nivel del agua continuaba aumentando. Los rescatistas lograron ponerlos a salvo antes de que la situación empeorara.

De manera simultánea, en la colonia Riberas del Río, siete personas —cuatro mujeres, dos hombres y un menor— quedaron atrapadas por la corriente en el cruce de Ribera y Paseo del Mar, siendo auxiliadas por elementos de rescate.

En ese mismo sector, un hombre de 26 años también fue rescatado luego de ser arrastrado por las aguas del Río La Silla. Tras ser puesto a salvo, no requirió atención médica.

A estos rescates se sumó un incidente en Cadereyta Jiménez, donde un hombre y dos niños quedaron atrapados dentro de una camioneta al intentar cruzar un vado que conecta las colonias Palmanova y Villa de Palmanova, en los límites con Juárez.

De acuerdo con los reportes, el conductor intentó atravesar el paso, pero el nivel del agua subió repentinamente debido a las lluvias, dejando la unidad varada en medio de una fuerte corriente.

Elementos de auxilio realizaron maniobras para extraer a los tres ocupantes, logrando ponerlos a salvo sin que presentaran lesiones.

En total, las lluvias del domingo dejaron 23 personas rescatadas, entre ellas seis menores de edad, además de una mujer fallecida tras ser arrastrada por la corriente.

En las labores participaron elementos de Protección Civil municipal y estatal, cuerpos de bomberos, paramédicos, policías preventivos y personal de rescate, quienes reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar cruzar ríos, vados o zonas inundadas durante las precipitaciones.