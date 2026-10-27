Lluvias dejan más agua en las presas de Nuevo León

Las presas de Nuevo León mantienen buenos niveles tras las lluvias, con La Boca al 98.33%, Cerro Prieto al 82.54% y El Cuchillo al 62.72%.

Tras las lluvias registradas en el estado, las presas continúan presentando un aumento en su capacidad; sin embargo, este fin de semana se espera que las precipitaciones continúen.

La CONAGUA compartió los niveles actuales que presentan los embalses.

Presa La Boca: 98.33 %; almacenamiento 38.10 Mm³.

Presa Cerro Prieto: 82.54 %; almacenamiento 247.63 Mm³.

Presa El Cuchillo: 62.72 %. Almacenamiento 704.40 mm³.

Presa León: 44.37%. Almacenamiento 98.42mm³.

Continúan los buenos niveles, y se espera el incremento de estos mismos tras el paso de la lluvia