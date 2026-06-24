Lluvias dejan intransitable la Avenida No Reelección

De acuerdo con los habitantes, la falta de pavimentación provoca que el agua pluvial descienda con fuerza y arrastre material hacia la avenida principal.

Vecinos reportaron severas afectaciones en la vialidad del cruce entre avenida No Reelección y la calle El Cañón de las Flores, luego de que las recientes lluvias arrastraran gran cantidad de tierra desde un tramo sin pavimentar, complicando el paso de peatones y automovilistas.

De acuerdo con los habitantes, el problema se origina precisamente en El Cañón de las Flores, donde la falta de pavimentación provoca que el agua pluvial descienda con fuerza y arrastre material hacia la avenida principal.

Señalan que esta situación se repite cada temporada de lluvias, generando encharcamientos, acumulación de tierra y afectaciones directas a la circulación vehicular.

“Ya no quieren subir los taxis porque se les ponchan las llantas o se quedan atorados”, comentó la señora Francisca vecina del sector.

También explicó que el problema afecta a peatones, especialmente a adultos mayores. “Yo tengo problemas en las rodillas y me cuesta mucho caminar cuando todo está lleno de tierra”, expresó.

Los vecinos indicaron que el punto más crítico se encuentra justo en el cruce, donde el arrastre de material reduce el paso seguro y complica la movilidad diaria.

Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades municipales para atender la falta de pavimentación en el área y evitar que las lluvias sigan generando riesgos y afectaciones en esta vialidad.