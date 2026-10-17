Lluvias dejan encharcamientos y vehículos varados en Monterrey

Las lluvias por el frente frío 2 provocan encharcamientos, vehículos varados y cierres viales en Monterrey y otros municipios de Nuevo León.

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En estos momentos se registran lluvias en la zona metropolitana de Monterrey, donde las precipitaciones han comenzado a generar encharcamientos y algunas complicaciones para los automovilistas.

Las condiciones meteorológicas están relacionadas con la entrada del frente frío número 2, por lo que se prevé que las lluvias continúen durante las próximas horas, de acuerdo con Protección Civil de Nuevo León.

Entre los reportes atendidos durante la madrugada de este viernes se encuentran dos vehículos varados, una inundación, un poste caído o en riesgo de caer, un árbol caído o en riesgo de caer, dos reportes de cables colgando y un cortocircuito.

Uno de los incidentes ocurrió en el cruce de Doctor Coss y 5 de Mayo, en el Centro de Monterrey, donde se realizó el rescate de un hombre que se encontraba al interior de un vehículo.

Además, se reportó la inundación de un domicilio ubicado sobre la avenida Prolongación Lázaro Cárdenas, en la colonia Burócratas Municipales.

Encharcamientos y cierres viales

Las lluvias han provocado encharcamientos en distintos puntos de Monterrey, entre ellos la avenida Morones Prieto, a la altura del puente del Parque España; las avenidas Revolución y Garza Sada; Constitución y Obispado, así como en Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes.

Como medida preventiva, se mantiene el cierre de Juan I. Ramón y Doctor Coss, debajo del puente, en el primer cuadro de la ciudad.

Protección Civil también informó que se registra lluvia ligera a moderada en Abasolo, Monterrey, Santiago, Guadalupe y Salinas Victoria.

En otros puntos del estado, las precipitaciones son moderadas en Gonzalitos y Allende, mientras que en Juárez se reporta lluvia ligera.