Lluvias dejan encharcamientos en el área metropolitana

En el primer cuadro de la ciudad, decenas de personas tuvieron que recurrir al uso de paraguas, mientras que otras buscaron resguardarse dentro de comercios.

La lluvia registrada durante la tarde de este domingo provocó encharcamientos en diversos sectores del área metropolitana de Monterrey, generando complicaciones momentáneas para automovilistas y peatones.

En cuestión de minutos, las precipitaciones dejaron acumulación de agua en vialidades del centro de Monterrey y en sectores cercanos a la colonia 13 de Septiembre.

En el primer cuadro de la ciudad, decenas de personas tuvieron que recurrir al uso de paraguas, mientras que otras buscaron resguardarse bajo los techos de comercios y establecimientos para protegerse de la lluvia.

Uno de los puntos más afectados se registró sobre la avenida Alfonso Reyes y Camino al Mirador, donde un vehículo quedó varado al intentar cruzar un encharcamiento de consideración.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar apoyo al conductor y prevenir riesgos para otros automovilistas.

Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración derivados de este incidente.