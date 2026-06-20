Lluvias dejan decenas de afectaciones y operativos de búsqueda

Entre los hechos más relevantes destaca el fallecimiento de una persona tras la caída de un anuncio panorámico en el municipio de San Nicolás

Las intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos que se registraron la tarde de este viernes en el área metropolitana de Monterrey dejaron una serie de afectaciones, entre ellas la muerte de una persona, múltiples cierres viales, vehículos varados y operativos de búsqueda en distintos municipios.

De acuerdo con el reporte emitido por Protección Civil de Nuevo León, hasta el corte más reciente se contabilizaron 17 vehículos varados, 103 postes caídos o en riesgo de caer, 115 árboles derribados o con peligro de colapso, 64 reportes de cables colgando y 93 incidentes relacionados con cortocircuitos.

Una persona fallece tras caída de anuncio panorámico

Entre los hechos más relevantes destaca el fallecimiento de una persona tras la caída de un anuncio panorámico sobre la avenida Universidad, en el municipio de San Nicolás.

La información fue confirmada por autoridades de Protección Civil municipal.

Asimismo, se reportó el colapso de un techo en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Del Norte, en Monterrey, donde cuerpos de auxilio acudieron para atender la situación.

Las lluvias también provocaron rescates y movilizaciones de emergencia. En Guadalupe, elementos de Protección Civil lograron rescatar a un hombre que fue arrastrado hacia el río La Silla; posteriormente se retiró del lugar junto a sus familiares.

Por otra parte, continúa la búsqueda de un menor de edad que fue arrastrado por la corriente en la colonia Valle Verde, en Monterrey. De igual manera, corporaciones de auxilio mantienen un operativo para localizar a una mujer reportada como arrastrada por el agua en la colonia Jardines de San Miguel, en Guadalupe.

En Escobedo se informó sobre un vehículo varado sobre la avenida Raúl Salinas, donde el nivel del agua alcanzó las ventanas de la unidad, reflejando la magnitud de las inundaciones registradas en algunos puntos de la zona metropolitana.

Implementan cierres preventivos en varios municipios

Debido a las condiciones meteorológicas, autoridades municipales implementaron cierres preventivos en vialidades de Guadalupe, Monterrey, San Nicolás y Escobedo para evitar riesgos a la población. Entre los puntos afectados destacan avenidas como Constituyentes, Eloy Cavazos, Ruiz Cortines, Gonzalitos, Fidel Velázquez, Morones Prieto y diversos cruces cercanos a cauces y canalones.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Protección Civil de Nuevo León señaló que continuará con el monitoreo permanente de las lluvias y los vientos, manteniendo la alerta ante cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse durante las próximas horas.