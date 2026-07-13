Lluvias dejan daños menores y saldo blanco en Nuevo León

Protección Civil reportó árboles caídos, cortocircuitos e inundaciones tras las lluvias del sábado, sin personas lesionadas en el estado

Las lluvias y rachas de viento registradas durante la noche del sábado ocasionaron diversos reportes de emergencia en Nuevo León, aunque las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas, por lo que el saldo fue blanco.

De acuerdo con Protección Civil del estado, a partir de las 19:00 horas comenzaron a recibirse llamadas al sistema de emergencias 9-1-1 relacionadas con afectaciones provocadas por las condiciones meteorológicas.

Entre los incidentes atendidos se contabilizó un poste caído o con riesgo de caer, nueve árboles derribados, tres reportes de cables colgando, 17 cortocircuitos y tres casos de inundaciones.

Lluvias alcanzan municipios del estado

Las precipitaciones fueron monitoreadas en distintos municipios de Nuevo León, entre ellos General Terán, Montemorelos, Bustamante, Doctor Arroyo, General Treviño, El Carmen, Abasolo, General Zuazua, Agualeguas, Los Ramones, Marín, Mina, Vallecillo, Salinas Victoria, Sabinas Hidalgo, García, San Nicolás, Cadereyta y Monterrey.

Como medida preventiva, autoridades municipales cerraron la circulación en la avenida Renacimiento con dirección a la colonia Maravillas, en el municipio de García, para reducir riesgos a los automovilistas.

Incidentes en García

Protección Civil de García informó que atendió dos reportes de inundaciones en viviendas y dos casos de vehículos varados.

Uno de los incidentes ocurrió en el cruce de avenida Las Mitras y Cerro El Potosí, en Mitras Poniente, donde un automóvil fue arrastrado por la corriente.

En el hecho no se registraron personas lesionadas.

Otro vehículo quedó atrapado por la acumulación de agua luego de apagarse mientras circulaba en la zona de Juárez y Santa Catalina, en el fraccionamiento Santa Mónica Residencial, también sin que se reportaran heridos.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron recorridos preventivos en municipios de la zona metropolitana y de la región citrícola para supervisar las condiciones derivadas de las lluvias.

La dependencia informó que el Centro de Operaciones de Emergencia mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, especialmente por los vientos pronosticados, y permanecerá en alerta para responder a cualquier situación que pudiera presentarse.