Lluvias dañan 75 viviendas en colonia de Santa Catarina

Las viviendas quedaron tapizadas por el lodo, múltiples muebles dañados, camas, sillas y hasta refrigeradores, todo arrasado en una noche de lluvia

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Luego de las fuertes lluvias ocasionadas la madrugada del viernes, las cuales arrastraron vehículos en la colonia Los Portales en Santa Catarina, las corrientes también causaron pérdidas materiales en al menos 75 viviendas.

Durante un recorrido de Info 7, las familias mostraban cómo las inundaciones, que llegaron a alcanzar hasta un metro cuarenta, arrasaron con todo.

75 familias perdieron años de trabajo y patrimonio que con esfuerzo habrían comprado.

Autoridades comienzan labores de limpieza y desazolve

Al lugar arribaron elementos de policía y protección civil municipal, así como el DIF Santa Catarina y servicios públicos, quienes comenzaron con los trabajos de limpieza, desazolve y retiro de los 25 vehículos dañados.

“Una zona que quedó marcada por la conmoción y la tristeza, pero que con ayuda de voluntarios y trabajadores quedará en el pasado”

Inundaciones arrasaron con muebles y electrodomésticos

Las viviendas quedaron tapizadas por el lodo, múltiples muebles dañados, camas, sillas, mesas, sillones y hasta refrigeradores, todo arrasado en una noche de lluvia.

Donde además es la cuarta vez que ocurre esta situación.