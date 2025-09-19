Lluvias causan cierres y encharcamientos en el área metropolitana

Fuertes lluvias en Guadalupe, Juárez y Monterrey generaron cierres viales y encharcamientos; autoridades piden precaución y evitar cruzar arroyos

La tarde/noche de este jueves, fuertes lluvias provocaron encharcamientos y cierres viales en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey.

En Guadalupe, la avenida Israel Cavazos y la carretera a Reynosa fueron bloqueadas por acumulación de agua, mientras que en Juárez se registraron afectaciones en la avenida Las Torres y la salida hacia Cadereyta por la avenida Benito Juárez.

En la colonia La Fe, ubicada en los límites de San Nicolás y Guadalupe, también se reportaron problemas de circulación debido a la intensidad de la lluvia.

Las autoridades informaron que se esperan precipitaciones ligeras a moderadas en zonas del Centro, Sur y Huajuco de Monterrey. Se exhorta a la población a extremar precauciones, moderar la velocidad al conducir y evitar cruzar ríos, arroyos o vados para reducir riesgos.