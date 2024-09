Lluvias causan autos varados en vialidades de Nuevo León

Las lluvias que se presentaron este fin de semana en el Nuevo León fueron causantes de distintas afectaciones, donde al menos 15 vehículos se quedaron varados por el aumento en el nivel de agua en vialidades.



De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, este sábado fue cuando se registró el cierre de la conexión a desnivel de Sendero Divisorio y la avenida Manuel L. Barragán en el municipio de San Nicolás, al ser intransitable por acumulación de agua.



También informaron que durante la madrugada de este domingo 01 de septiembre, en este mismo punto ya mencionado, se realizó el rescate de un vehículo varado alrededor de la 01:00 de la mañana.



Un hecho similar en Escobedo tuvo lugar alrededor de las 02:00 de la madrugada, donde elementos de Protección Civil del estado rescataron otro carro que ya no puedo avanzar por el nivel del agua, esto en la avenida Las Torres, en la colonia Platino Nexxus Residencial.



En Monterrey se presentó otro incidente donde un coche fue arrastrado por la corriente de agua, al tratar de cruzar por el arroyo Topo Chico, esto en la calle Azabache en San Bernabé.



Según los datos de los elementos de la corporación de rescate estatal, informaron que en estas maniobras de rescate no se registraron lesionados, sin embargo, hubo otros incidentes en la ciudad donde sí hubo lesiones.



Fueron tres accidentes vehiculares que se presentaron en Monterrey el pasado sábado y el atropello de una persona en el centro de la ciudad en el cruce de la calle Aramberri y la avenida Pino Suárez.



La presencia de lluvias en el estado no ha causado complicaciones que provoquen el cierre del servicio de aeropuertos del estado, ni cierres en carreteras, pero la presencia de lluvias que se pronostican para esta semana puede ocasionar el incremento de ríos y arroyos, así como encharcamientos y cierres en pasos a desnivel.





Comentarios