Lluvias afectan varios municipios; alerta Conagua por tormentas

Se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones, pues estas condiciones adversas podrían continuar por algunos días más

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Advierte Conagua lluvias fuertes con tormentas y granizo en el noreste

La Comisión Nacional del Agua informó que en las próximas 3 horas persistirán intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañados de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento, principalmente en Nuevo León (regiones norte, oriente, citrícola, montañosa y área metropolitana de Monterrey), así como en Coahuila (zonas Carbonífera y centro) y Tamaulipas (región noroeste).

Además, se prevén lluvias aisladas y chubascos intermitentes con características similares en el sur de Nuevo León, así como en el norte, sureste y la sierra de Arteaga en Coahuila, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.

🌧️⚡️ #Pronóstico | En las próximas 3 horas habrá intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y norte de Tamaulipas.



Se prevén descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. 🌩️



🚨 Posibles encharcamientos e incremento en ríos pic.twitter.com/ZnCZ8ZI1uh — Conagua OC Río Bravo (@ConaguaOCRBravo) April 10, 2026

Este jueves por la tarde se registraron fuertes lluvias en casi toda el Área Metropolitana; sin embargo, algunos municipios fueron más afectados que otros, siendo principalmente la zona oriente de la ciudad donde se vieron más afectaciones.

Mediante redes sociales, usuarios compartieron videos de la fuerza del agua en sus colonias, particularmente en el municipio de Guadalupe, desde donde se envió a Info 7 un video del agua corriendo sobre el cruce de las avenidas Eloy Cavazos y Santa Rosa de Lima.

En este se observa la cascada que baja por esta empinada avenida, que cada que hay lluvias sufre de estragos, pues el agua que cae del cerro baja con mucha fuerza, generando graves inundaciones y encharcamientos que llegan incluso hasta la avenida paralela: Pablo Livas.

En este mismo municipio, otro punto que es conocido por sus problemas con inundaciones es el paso a desnivel ubicado frente al Zoológico La Pastora, donde hubo un encharcamiento considerable que, junto con la mala decisión de tres automovilistas, provocó que tres autos quedaran varados en la zona hasta que llegó Protección Civil a auxiliarlos.

De igual manera, en la colonia Villas de San Francisco, del municipio de Juárez, se reportó una fuerte corriente de agua que llegaba hasta un canalón, que transportaba miles de litros de agua a gran velocidad.

Pero no en todos lados hubo bajadas de agua, en otro video grabado sobre el cruce de las calles F y Miguel Alemán, en Apodaca, se observa una auténtica laguna que se formó en esta zona debido a la intensa lluvia que saturó la red de drenaje.

Protección Civil inicia recorridos preventivos

Personal de Protección Civil del estado anunció que desde hace algunas horas comenzó con recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad que tiene identificados como riesgosos.

Con esto en mente, extendieron una alerta para evitar circular por las siguientes zonas:

Av. Simón Bolívar y Paseo de los Leones

Av. Madero y América

Av. Morones Prieto y F. Ancira

5 de Mayo y Cuauhtémoc

Av. Los Ángeles y 5ta Avenida

Av. Venustiano Carranza y Aramberri

Av. Morones Prieto y Revolución

Hay que seguir en alerta

Se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones, pues estas condiciones adversas podrían continuar por algunos días más.

Recuerda que no debes cruzar por pasos a desnivel que tengan altos niveles de agua o donde no se vea que el agua esté siendo drenada, pues podrías atascarte.

De igual manera, si transitas, recuerda bajar considerablemente la velocidad para evitar choques por alcance, encender tus luces aunque sea de día y, en caso de que la lluvia sea muy fuerte y no puedas ponerte a salvo, circula con las intermitentes encendidas.

Si tienes una emergencia, te puedes contactar con el servicio del 911, que te brindará apoyo.