Lluvia y ventarrón provoca apagones y caos en urbe regia

De repente, una noche de bochorno se volvió en caos. Las nubes llegaron del sur de Monterrey y la tranquilidad se vio interrumpida por vientos de 70 kilómetros por hora.

Los árboles se movían y amenazaban a quien estuviera debajo de ellos y entre el sonido del viento, vidrios explotaban.

De esta forma, los regios fueron testigos de los estragos que ocasiono el ventarrón atípico que se registró ayer en la urbe regia, y que dejo fuertes daños, principalmente en San Pedro, Centro y Sur de Monterrey.

Por la noche se reportaron apagones en distintos puntos de la metrópoli, así como encharcamientos en avenidas principales, caída de lonas panorámicas, bardas e incluso fachadas de edificios.

En restaurantes de San Pedro, las sillas volaron y los trabajadores buscaron protección: “Paren el jale, paren el jale; protéjanse, protéjanse”, se escucha en uno de los videos que circuló en redes sociales de un negocio del municipio sampetrino.

La luz se fue y la preocupación creció cuando se reportó la caída de un elevador en el área de la biblioteca del Tecnológico de Monterrey, fueron momentos de tensión.

“A la madre, no mam...”, se escucha en un video que circuló en redes sociales sobre la caída en el Tec de Monterrey, mientras, entre la obscuridad, uno de los vigilantes, con su chaleco verde fosforescente apunta su lámpara al fondo del área donde debía estar el elevador.

Sin embargo, fue la Dirección de Protección Civil de Nuevo León que descartó la caída y mencionó que lo que ocurrió fue que el elevador se atoró entre el piso dos y uno de la biblioteca, sin personas adentro, descartando lesionados.

“Al momento del corte de energía, el elevador se queda en algún punto medio y estaban revisando que no hubiera personas al interior, lo cual se descarta. Asimismo, señalaron que no se desplomó, por lo tanto, no se registraron personas lesionadas”, indicó la corporación de rescate.

Otra de las incidencias fue la caída de una barda en la avenida Vasconcelos y Bosques de Siberia, en la zona de San Pedro, en donde no se reportó ninguna persona lesionada, pero sí existieron daños materiales, por dos automóviles que se encontraban en el lugar.

Además, en el mismo territorio sampetrino se reportó la caída de parte de la fachada de un edificio, esto en la colonia del Valle y en San Nicolás, el video de un rayo que provocó un apagón en medio de un partido de futbol femenil, dio muestra de lo peligroso de estos eventos.

Para el Centro de Monterrey, también se reportó ruptura de cristales, siendo en un Mc Donald’s ubicado en Cuauhtémoc e Hidalgo, el cual sorprendió a los comensales del lugar por las afectaciones en el área de juegos de niños.

La Comisión Nacional del Agua lo advirtió: Nuevo León esperaba lluvias de 25 a 50 milímetros; pero ante el calor que superó los 35 grados y la noche llena de bochorno, nadie esperaba que, de un momento a otro, el caos viniera con lluvia, tormenta eléctrica y viento; la advertencia es clara: estas células de tormenta seguirán.

