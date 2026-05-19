Lluvia sorprende a regios en el centro de Monterrey

Aunque el cielo permaneció nublado, por instantes salió el sol, provocando contrastes en el ambiente y elevando la sensación de calor y humedad.

La lluvia tomó por sorpresa a decenas de regiomontanos durante la tarde de este lunes en el centro de Monterrey, donde se registraron precipitaciones intermitentes acompañadas de un ambiente bochornoso.

En la Plaza Morelos, varias personas buscaron refugio bajo los techos de los establecimientos para protegerse de la lluvia, mientras que otras recorrieron la zona utilizando paraguas.

A pesar de las condiciones nubladas, por momentos el sol logró aparecer, generando contrastes en el clima y aumentando la sensación de calor y humedad en el ambiente.

Autoridades recomiendan tomar precauciones, ya que se espera que las lluvias continúen durante el resto de la semana en la zona metropolitana.