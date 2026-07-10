Lluvia intensa complica circulación en la Carretera Nacional

Las precipitaciones se registran sobre la Carretera Nacional, a la altura de El Uro, en Monterrey, además de los municipios de Santiago, Allende y Linares.

La presencia de lluvia fuerte este jueves provocó condiciones de riesgo para la circulación en distintos puntos del estado, informó Protección Civil de Nuevo León, que exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al conducir.

Lluvias afectan diversos municipios de Nuevo León

De acuerdo con el reporte emitido, las precipitaciones se registran sobre la Carretera Nacional, a la altura de El Uro, en Monterrey, además de los municipios de Santiago, Allende y Linares.

Ante estas condiciones, la dependencia recomendó a los conductores moderar la velocidad, encender las luces principales del vehículo y mantener una distancia prudente entre unidades, debido a la reducción de la visibilidad y el pavimento resbaladizo.

Protección Civil de Nuevo León pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar maniobras que puedan poner en riesgo su seguridad mientras persistan las lluvias en la región.