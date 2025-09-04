¡Lluvia engañosa! Tiene Nuevo León un 2025 seco

Pese a recientes días con tormentas, datos revelan que lluvias de 2025 se mantienen por debajo de 2024 y del promedio histórico

Nuevo León ha registrado un escenario “engañoso” en materia de lluvias, ya que en las últimas semanas se han registrado algunas precipitaciones considerables, pero la realidad es que en lo que va del año, ha llovido menos que el año pasado y también por debajo del promedio histórico.

Y por si fuera poco, se espera que en este septiembre, que es el mes más lluvioso del año, las precipitaciones estén por debajo del año pasado y también del promedio histórico.

Sin embargo, esta tendencia podría cambiar si en estos días llega al estado la influencia de un huracán o tormenta tropical como la de “Alberto” que en el 2024 sacó a Nuevo León de la sequía.

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) actualizados antier, indican que de enero a agosto de este año, cayeron en el estado 273.7 milímetros (mm) de agua, que son 41% menos que los 464.3 mm del año pasado.

Esa cantidad es, además, 28% menos que el promedio histórico para los primeros ocho meses del año, que son 383.3 mm de lluvia.

Para septiembre, la Conagua estima que caigan 103.1 mm de lluvia, que son 14% menos que los 120 mm del año pasado y 34% menos que los 158.6 del promedio histórico para este mes.

En este contexto, las presas de Nuevo León siguen en niveles altos, pues, en promedio, están al 76%, aunque a principios de año estaban al 100% gracias a la tormenta tropical Alberto.

Y es que el año pasado, el estado enfrentaba los efectos de una sequía prolongada, pero ese sólo meteoro registrado a mediados de junio cambió totalmente el marcador.

Sin embargo, expertos llaman a no confiarse, pues ese tipo de fenómenos son “una moneda al aire”, por lo que hay que tomar previsiones a fin de no llegar a extremos como en el 2021.

Con información de elhorizonte.mx