Lluvia deja accidentes viales en la zona metropolitana

Las condiciones de lluvia en la zona metropolitana provocaron percances en los que se involucraron autos particulares y del transporte público

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Durante la tarde y noche del sábado las condiciones de lluvia en la zona metropolitana provocaron diversos accidentes viales que movilizaron a corporaciones de auxilio en distintos puntos.

Volcadura en Guadalupe

Poco antes de la media noche Protección Civil de Nuevo León prestó auxilio en una volcadura registrada en el cruce de la avenida 12 de abril y avenida Bonifacio Salinas, en la colonia Torres de Lindavista, en el municipio de Guadalupe.

Al arribar al sitio, los elementos confirmaron la volcadura de un vehículo sobre la avenida. El conductor fue atendido en el lugar, negándose a ser trasladado, sin presentar riesgos.

La unidad involucrada corresponde a una camioneta Yukon XL color gris, con placas XGJ-5339, conducida por Francisco Yetis Méndez, de 59 años.

Tras el incidente, se quedó en espera de la grúa para las maniobras correspondientes, quedando la situación a cargo de Tránsito de Guadalupe.

Choque en San Pedro

Otro accidente vial se registró en el cruce de Ricardo Margáin y la calle San Francisco, en dirección a Monterrey rumbo a Gonzalitos.

En el percance participó un vehículo Aveo color gris, en el que viajaban dos mujeres, quienes resultaron sin lesiones.

La unidad impactó contra un camión urbano de la ruta 130 San Pedro, en el que viajaban 14 pasajeros. En el lugar, dos pasajeras fueron valoradas mediante toma de signos vitales, sin reportarse lesionados de consideración.

Debido al accidente, la vialidad en dirección a Monterrey se vio afectada, manteniéndose habilitados únicamente dos carriles centrales para la circulación.