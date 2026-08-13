Lluvia de estrellas en NL y eclipse en Europa este miércoles

Eclipse en Europa y lluvia de estrellas Perséidas serán visibles. Te contamos cuándo y cómo observarlas desde Nuevo León

La lluvia de meteoros Perséidas, conocida popularmente como lluvia de estrellas, alcanzará uno de sus mejores momentos de observación durante las noches del 12 y 13 de agosto de 2026, coincidiendo con la Luna nueva, una condición que permitirá apreciar incluso los meteoros más tenues.

¿Cuándo será el mejor momento para ver las Perséidas?

De acuerdo con el instructor de astronomía Pablo Lonnie Pacheco Railey, este miércoles la Luna entró en fase nueva a las 11:37 horas. Al encontrarse alineada con el Sol, no será visible desde la Tierra y su ausencia durante la noche favorecerá la observación de las Perséidas.

A partir de las 9:00 de la noche de este miércoles comenzarán a aparecer los primeros meteoros, aunque la mayor actividad se espera durante la madrugada, antes del amanecer.

La International Meteor Organization señala que las Perséidas estaán activas desde el pasado 17 de julio y hasta el 24 de agosto y que su máximo ocurrirá durante esta noche la noche. En condiciones ideales, la tasa máxima puede alcanzar alrededor de 100 meteoros por hora.

¿Dónde y cómo observar la lluvia de estrellas?

Para disfrutar mejor del espectáculo astronómico, se recomienda alejarse de las ciudades y buscar un lugar con cielo oscuro, despejado y sin contaminación lumínica.

Una opción es recostarse en un catre o bolsa de dormir y dirigir la mirada hacia el cielo. No es necesario observar un punto específico: los meteoros pueden aparecer en distintas zonas de la bóveda celeste y parecerán alejarse de la región de la constelación de Perseo, de donde reciben su nombre.

La ausencia de luz lunar será una de las principales ventajas para quienes quieran observar las Perséidas 2026.

Al no haber Luna iluminando el cielo nocturno, será posible distinguir meteoros más débiles, siempre que también se eviten otras fuentes de iluminación.

Recomendaciones para ver la lluvia de estrellas

Por ello, el especialista recomienda incluso evitar tener cerca el celular durante la observación, ya que la luz de la pantalla puede afectar la adaptación de los ojos a la oscuridad.

Buscar un sitio alejado de las luces de la ciudad.

Elegir una noche con cielo despejado.

Observar preferentemente durante la madrugada.

Recostarse para mantener una visión amplia del cielo.

Evitar mirar constantemente el celular.

Tener paciencia y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad.

Estar atentos especialmente durante las madrugadas del 12, 13 y 14 de agosto.

También habrá un eclipse solar este 12 de agosto

Este mismo miércoles ocurrirá además un eclipse solar total, cuando la Luna pase frente al Sol y su sombra recorra una parte del hemisferio norte.

NASA indica que la franja de totalidad atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal. En otras regiones de Europa, América del Norte y África será posible observar un eclipse parcial.

En España, algunas zonas podrán experimentar el eclipse total cerca del atardecer, mientras que otras regiones observarán solamente una fase parcial.