Lluvia con retraso… llegará este lunes por la mañana a Monterrey

Se informó que se continúa con el monitoreo de las distintas zonas de Nuevo León, por lo que se instó a la ciudadanía a que no salgan de su vivienda

Las fuertes lluvias de este fin de semana se prolongarán hasta este próximo lunes, cuando la probabilidad se incremente hasta en un 90% en la ciudad de Monterrey.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones permanecerán durante la tarde-noche de este domingo y se extenderán para el lunes por la mañana.

Consulta el #Pronóstico de hoy, así como de los próximos tres días para Ciudad Acuña y Saltillo en #Coahuila; Monterrey, #NuevoLeón; y Reynosa, #Tamaulipas https://t.co/WUkhlOTsXe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 4, 2026 Según el reporte, durante las primeras horas del día se espera que amanezcan con una probabilidad del 70% con una temperatura de 18 °C, con lluvias fuertes. Sin embargo, en el transcurso de las horas se prevé que la probabilidad llegue hasta un 90% con lluvias intensas. El pronóstico también detalla que las fuertes precipitaciones afectarán las regiones norte, centro periférica, oriente, cítricola y sur, con chubascos acompañados de descargas eléctricas con rachas de viento que podrían llegar hasta los 60 km/h. Estas proyecciones señalan que la lluvia podría extenderse hasta el próximo miércoles, por lo que se recomienda mantenerse informados a través de las vías de comunicación oficiales. PCNL emite recomendaciones ante fuertes precipitaciones Protección Civil Nuevo León (PCNL) emitió diversas recomendaciones para extremar precauciones para todos aquellos automovilistas que transitan por la ciudad bajo estas lluvias. Extremar precauciones al salir de casa.

Moderar la velocidad al conducir.

Mantener una mayor distancia entre vehículos.

Evitar zonas propensas a inundaciones.

No intentar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

Evitar circular por pasos a desnivel durante lluvias intensas.

Mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil.

Encender las luces del vehículo y utilizar el limpiaparabrisas.

Evitar estacionarse debajo de árboles, anuncios o estructuras inestables.

En caso de lluvia intensa, buscar un lugar seguro y evitar desplazamientos innecesarios. Hasta el momento, se informó que se continúa con el monitoreo de las distintas zonas de Nuevo León, por lo que se instó a la ciudadanía a que, si existe la posibilidad, no salgan de su casa para evitar alguna tragedia.