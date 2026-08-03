Lluvia arrastra mercadito en colonia San Gilberto

Por su parte, personal de Protección Civil de Santa Catarina mantiene recorridos de vigilancia en las zonas con mayores afectaciones

La intensa lluvia registrada este domingo provocó diversas afectaciones en la colonia San Gilberto, en el municipio de Santa Catarina, donde la corriente de agua arrastró un mercadito rodante instalado sobre la calle San Pedro de Alto.

Aunque se había advertido sobre la llegada de la tormenta, los comerciantes instalaron sus puestos con normalidad. Sin embargo, la fuerza del agua terminó por llevarse parte de la estructura del mercado, dejando a su paso basura, mercancía y restos de los puestos de venta.

Vecinos y comerciantes limpian las calles

Tras el paso de la lluvia, vecinos y comerciantes se unieron para retirar los desechos y limpiar las calles afectadas.

Las fuertes ráfagas de viento también ocasionaron que un poste ubicado sobre la calle San Félix quedara inclinado, por lo que elementos de seguridad acordonaron el área para prevenir accidentes entre peatones y automovilistas.

Mantienen vigilancia ante pronóstico de lluvias

Por su parte, personal de Protección Civil de Santa Catarina mantiene recorridos de vigilancia en las zonas con mayores afectaciones, debido a que el pronóstico indica que las lluvias continuarán durante el resto del día.