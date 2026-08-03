Lluvia arrastra a tres personas en Santa Catarina

La lluvia, que está acompañada de actividad eléctrica, sigue presente en algunos puntos del área metropolitana y se espera que continúe durante todo el día

Las lluvias que se presentaron este domingo ya generaron los primeros accidentes en la ciudad; tres personas fueron arrastradas por una corriente de agua que se generó en la calle San Félix en la colonia San Gilberto, en Santa Catarina.

Al reporte acudió Protección Civil de Nuevo León, quienes informaron que los afectados resultaron con lesiones mínimas y se retiraron del lugar por sus propios medios.

Corriente arrastra puestos de un mercado

Minutos antes del incidente, 10 puestos de un mercado tuvieron afectaciones al ser arrastrados por la corriente.

Los hechos fueron reportados entre las 12:40 y 13:47 horas.

Al llegar al lugar, los elementos de PC descartaron que se mantuviera un riesgo en la zona.

“En el lugar ya no se presenta algún riesgo, así mismo, comerciantes que se encontraban en el mercado rodante de esta zona se retiran para evitar alguna otra situación”, detalló Protección Civil del Estado.

Pronostican tormenta eléctrica

La lluvia, que está acompañada de actividad eléctrica, sigue presente en algunos puntos del área metropolitana y se espera que continúe durante todo el día.

Entre las 19:00 y 20:00 está pronosticada una tormenta eléctrica, por lo que las autoridades han pedido a la población que extreme precauciones.