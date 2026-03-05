¡Lluvia a la vista! Frente frío 38 traerá precipitaciones a NL

Para el domingo hay una probabilidad de precipitaciones del 60% con densificación de nubosidad con rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora

La llegada del sistema frontal número 38 a la región provocará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas de Nuevo León.

De acuerdo con la última actualización de Protección Civil del Estado, la probabilidad de precipitaciones ha escalado hasta un 60% para el próximo domingo 8 de marzo.

La inestabilidad comenzará a manifestarse desde este jueves, con un 40% de probabilidad de lluvias moderadas.

Sin embargo, el fenómeno principal se espera para el domingo, producto de un "choque" entre la humedad proveniente del Golfo de México y la masa de aire frío que impulsa al frente frío actual.

Las temperaturas máximas estarán entre los 30°C y las mínimas en 19°C, manteniendo un ambiente templado a cálido a pesar de la lluvia.

Ante el aumento de la inestabilidad y el pronóstico de rachas de viento, Protección Civil Nuevo León exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales.

Se recomienda extremar precauciones al conducir bajo condiciones de pavimento mojado.