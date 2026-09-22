Llevarán al escenario propuesta teatral inclusiva

El musical Once On This Island tiene un elenco integrado por personas sordas y oyentes, en una propuesta que combina el español con la Lengua de Señas Mexicana

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Un musical que no solo se escucha… se ve, se siente y se vive. Eso será Once On This Island, una producción presentada por Monterrey Performing Arts Academy y Nuevo Teatro.

Inspirada en el clásico cuento de La Sirenita esta exitosa obra de Broadway llega a escena con una propuesta que hace historia: será la primera producción de Once On This Island en el mundo en reunir, en un mismo elenco, a artistas sordos y oyentes.

Durante un año se preparó esta producción y, desde hace seis meses, actores y equipo han trabajado intensamente en los ensayos.

“Ha existido teatro con personas sordas, para público sordo pero en este momento teatro musical con artistas sordos en Monterrey, es la primera vez”, dijo Sebastián Báez, director escénico de la obra.

“Y lo que estamos haciendo desarrollamos la manera de incluir chalecos sensoriales debajo de los vestuarios de las personas sordas para que ellos puedan percibir la música en el escenario y es tecnología que se ha usado para el público en conciertos pero pues el primera vez que se integran para un elenco de un musical, ahora sí en el mundo, hemos estado trabajando con la empresa que desarrolla estos chalecos”, indicó Charly Ortega, director general de Monterrey Performing Arts Academy.

Y además de los chalecos sensoriales, se fusiona la Lengua de Señas Mexicana, de la mano de Atención Psicológica Integral.

La historia habla de amor y perdón, pero también pone sobre el escenario temas como el clasismo, el racismo y las barreras que todavía existen en nuestra sociedad.

El musical tendrá tres funciones en el Teatro de la Ciudad de San Nicolás. Los días: viernes 25 de septiembre a las 8 pm y sábado 26 y domingo 27 dos funciones: 5 pm y 8 pm.

Los boletos están disponibles en MONTERREYACADEMY.COM/BOLETOS.