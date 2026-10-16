Llevará Félix Arratia brigada vehicular a Apodaca

Luego de la primera edición en el Centro Comunitario Tierra Propia, la siguiente se instalará de 8:00 am a 2:00 pm en el Centro Comunitario Santa Fe

Para facilitar la regularización de vehículos y documentos, así como acercar trámites estatales a la ciudadanía, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Félix Arratia, en coordinación con el Instituto de Control Vehicular, informó que llevará a cabo una edición más de la Brigada de Trámites y Servicios Vehiculares este sábado 17 de octubre en el municipio de Apodaca.

Luego de la primera edición en el Centro Comunitario Tierra Propia en Guadalupe, la siguiente jornada se instalará de 8:00 am a 2:00 pm en el Centro Comunitario Santa Fe, en la colonia Santa Fe, donde cientos de apodaquenses tendrán la oportunidad de acceder a los distintos trámites y servicios que ofrece Control Vehicular en sus oficinas.

“Nuestros Centros Comunitarios son punto de encuentro y espacios diseñados precisamente para que nuestra gente tenga la oportunidad de acceder a realizar algún trámite que quizá por la distancia o falta de tiempo no han podido llevar a cabo. Con estas jornadas estamos buscando que las y los ciudadanos se pongan al corriente y que sobre todo obtengan beneficios por ser cumplidos”, puntualizó Arratia.

Los asistentes podrán tramitar la expedición y renovación de licencias de conducir, altas y cambios de propietario de vehículos y motocicletas, así como el pago de adeudos. También estará disponible el programa insignia del instituto “Ponlo a tu Nombre” con el cual el conductor puede ponerse al corriente en refrendos, obtener su Constancia de Registro Vehicular y placas nuevas por tan solo $5,865 pesos.

Arratia añadió que el horario de estas brigadas fue elegido principalmente para poder bridar oportunidad a quienes por cuestiones laborales no pueden acudir a una delegación de Control Vehicular para hacerlo.