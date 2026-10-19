Llevará Félix Arratia brigada de salud a Santa Catarina

La jornada ofrecerá más de 20 módulos gratuitos, pases para mastografías, vacunación y orientación sobre programas sociales este lunes 19 de octubre

Con más de 20 módulos de atención y servicios gratuitos, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, y la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, llevarán este lunes 19 de octubre una brigada de salud en el municipio de Santa Catarina, donde se dará especial atención a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

La jornada se llevará a cabo de 8:00 a 11:00 horas en las instalaciones de la Escuela Primaria Heliodoro Castillo, ubicada en la colonia San Gilberto, donde se ofrecerá atención médica, entrega de medicamentos, así como orientación en diversos servicios sociales.

Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, se entregarán pases gratuitos para la realización de mastografías en mujeres de 40 y 69 años, además de promover la autoexploración y las revisiones médicas periódicas como medidas fundamentales de prevención.

Al respecto, el funcionario estatal destacó la importancia de acercar estos servicios a quienes por distintos motivos no tienen acceso a ellos.

“Sabemos que muchas mujeres, por falta de tiempo, recursos, o distintas circunstancias no tienen la oportunidad de realizarse estos estudios. Por eso, junto con la Secretaría de Salud, organizamos esta jornada para acercarles la que necesitan, sin costo y cerca de sus hogares. La detección oportuna puede salvar vidas y queremos que cada vez más mujeres tengan acceso a ella” indicó Arratia.

Félix Arratia destacó que estas brigadas forman parte de la estrategia de proximidad impulsada por el Gobierno de Samuel García para facilitar el acceso a servicios esenciales y atender las necesidades de las familias en su propias comunidades, recordando la reciente jornada de regularización vehicular llevada el pasado sábado 17 de octubre en el municipio de Apodaca, donde más de mil personas accedieron a trámites como expedición y renovación de licencias, alta de automóviles y motocicletas, cambios de propietarios, entre otros más.

Durante el evento, la Secretaría de Salud ofrecerá servicios de vacunación contra la influenza, COVID-19, hexavalente, SRP y rotavirus, además del trámite de la tarjeta Cuidar Tu Salud. Por su parte, la Secretaría de Igualdad e Inclusión instalará módulos de orientación de distintos programas como Estancias Infantiles, becas, atención a migrantes y entrega de aparatos de movilidad.