Llevará Arratia jornada de atención ciudadana a Zuazua

La jornada ciudadana de Nuevo León ha atendido a más de 17 mil personas y ofrecerá trámites y servicios este jueves 10 de septiembre

Con un acumulado de más de 17 mil personas atendidas en ocho municipios, la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León anunció que la novena edición de la jornada ciudadana "Ayudamos de Cerca" llegará a General Zuazua este próximo jueves 10 de septiembre.

El encuentro, encabezado por el titular de la dependencia, Félix Arratia, junto con personal de las cinco subsecretarías estatales, se llevará a cabo en un horario especial de 5:00 a 7:00 de la mañana.

Esta logística busca permitir que las y los vecinos realicen trámites, reciban servicios de salud o soliciten aparatos de movilidad antes de iniciar su jornada laboral, evitando así traslados hasta la zona metropolitana de Monterrey.

“Lo que comenzó con una asistencia de poco menos de 500 personas en nuestra primera edición, hoy se ha convertido en el lugar perfecto para que miles de personas encuentren la solución a sus necesidades. Estoy muy contento de ver cómo hemos logrado consolidar un espacio único no solo en Nuevo León sino a nivel nacional”, destacó Arratia.

Desde su arranque en junio pasado, la estrategia ha recorrido comunidades en Ciénega de Flores, Juárez, García, Aramberri, Escobedo, San Nicolás y Apodaca; en estos dos últimos registrando asistencias superiores a las 3 mil personas por jornada.

“Ese es el éxito de Ayudamos de Cerca, que realmente hemos concentrado una política pública de contacto cercano con la gente, llevando el gobierno a donde antes no llegaba y dando el espacio a las y los vecinos de todos los rincones de Nuevo León. Somos un gobierno de puertas abiertas, que escucha y soluciona” indicó el funcionario estatal.

Los interesados en acudir a la novena edición en General Zuazua deberán realizar un registro previo en línea a través de las plataformas oficiales de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.