Llevan obra del Festival de Teatro NL al Cereso Femenil

La obra “Subibaja” fue presentada para mujeres privadas de la libertad y sus hijos como parte del Festival de Teatro Nuevo León 2026

El arte llegó al Centro de Reinserción Social Femenil (Cereso) de Nuevo León con la puesta en escena “Subibaja”, como parte del Programa de Derechos Culturales para la Reinserción Social del Festival de Teatro Nuevo León 2026.

La obra, dirigida a niñas y niños de entre seis meses y tres años, así como a sus acompañantes, fue presentada ante mujeres privadas de la libertad y sus hijos, en una actividad realizada por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), con el apoyo de la Secretaría de Cultura estatal.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad, a través de la Agencia de Administración Penitenciaria, el Festival de Teatro Nuevo León amplió su alcance más allá de los escenarios tradicionales al llevar una propuesta artística al centro penitenciario.

La Secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, destacó el papel del arte como una herramienta para generar procesos de transformación personal y social.

“Estamos convencidos que el arte y la cultura son una de las herramientas de transformación humana, comunitaria y social más importantes con las que contamos y por eso estamos comprometidos en asegurar que en todos programas y posibilidades que tenemos desde la Secretaría de Cultura, encuentren un espacio para la creatividad, la imaginación y el desarrollo personal”, enfatizó funcionaria estatal.

Segura indicó además la importancia de acercar actividades culturales a las niñas y niños de primera infancia que viven con sus madres dentro del centro penitenciario.

Durante la presentación estuvieron también María del Carmen Estrada Manzo, directora de Reinserción Social de la Agencia de Administración Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad, y César Tapia, director del Teatro de la Ciudad.

Una obra para fortalecer vínculos

“Subibaja” es una producción de Proyecto Chikozapote, compañía multidisciplinaria mexicana fundada en 2022 en Cuernavaca, Morelos, dedicada a crear experiencias escénicas comunitarias e intergeneracionales, con especial atención al teatro para primeras infancias.

Bajo la dirección de Ireli Vázquez, la propuesta busca evitar la sobreestimulación y fortalecer los vínculos entre niñas, niños y sus cuidadores a través del arte y el juego.

La obra toma como punto de partida cuatro etapas del juego, exploratoria, funcional, de construcción y simbólica, y plantea una reflexión en torno al principio de causa y efecto.

La presentación forma parte de las actividades de la 25 edición del Festival de Teatro Nuevo León, que busca ampliar el acceso a las artes escénicas y generar espacios de participación cultural para distintos sectores de la población.

El Festival de Teatro Nuevo León 2026 es organizado por CONARTE, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST).