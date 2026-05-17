Llevan NLínea a empresas para facilitar trámites digitales

La iniciativa busca instruir a cámaras empresariales, emprendedores, gestores y a la ciudadanía en general sobre los procesos de registro,

Con el objetivo de consolidar una administración pública ágil, sencilla y completamente digital, el gobierno de Nuevo León puso en marcha una serie de capacitaciones quincenales orientadas al uso de la plataforma NLínea.

La iniciativa busca instruir a cámaras empresariales, emprendedores, gestores y a la ciudadanía en general sobre los procesos de registro, administración de perfiles corporativos y gestión de servicios estatales en línea.

La estrategia es coordinada por la Secretaría de Economía, a través de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER), en conjunto con la Oficina Ejecutiva del Gobierno del Estado y diversas dependencias públicas.

La primera sesión virtual estuvo enfocada en la “Autorización en Materia de Impacto Ambiental Modalidad General”, un trámite clave de la Secretaría de Medio Ambiente.

El encuentro, realizado vía online, registró una participación superior a las 120 personas, entre las que destacaron representantes legales, dueños de negocios y miembros de organismos comerciales.

Durante el taller, personal de la CEMER guio a los asistentes en aspectos fundamentales como el alta de compañías, el registro en la plataforma y la designación de representantes legales dentro del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios.

Asimismo, especialistas de Medio Ambiente detallaron los requisitos específicos y brindaron recomendaciones técnicas para asegurar un proceso exitoso.

Julio Alberto Aguilar Valencia, director general de la CEMER, subrayó el impacto positivo de estas acciones para los sectores productivos.