Llevan Miguel Sánchez y Colosio jornada de salud a Zuazua

En la jornada, las familias accedieron a un catálogo diverso de servicios médicos, diseñados para cubrir las necesidades básicas y preventivas de la población

El diputado federal Miguel Sánchez Rivera, en colaboración con el equipo del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, realizó una jornada médica integral en el municipio de Zuazua.

El encuentro tuvo lugar en la Escuela Primaria "Leopoldo González Sáenz", ubicada en el sector San Roberto de la colonia Valle de Santa Elena, donde cientos de ciudadanos se dieron cita para recibir atención especializada sin costo alguno.

"Muchas veces, una consulta, una revisión o conseguir medicamento puede ser complicado para muchas familias. Por eso quisimos acercar esta brigada hasta aquí, para apoyar y estar cerca de la gente, que es lo más importante”, expresó el diputado federal.

Durante la jornada, las familias de Zuazua accedieron a un catálogo diverso de servicios médicos, diseñados para cubrir las necesidades básicas y preventivas de la población.

Hubo consultas especializadas en pediatría, ginecología, medicina interna, medicina general, servicios de nutrición, esquemas de vacunación y entrega de medicamentos gratuitos.

Sánchez Rivera enfatizó que estas acciones responden a la dificultad que muchas familias enfrentan para costear servicios médicos privados o trasladarse a centros de salud lejanos.

El diputado agradeció especialmente al senador Luis Donaldo Colosio y a su equipo por la suma de voluntades, subrayando que la coordinación entre niveles legislativos es clave para impactar positivamente en la vida diaria de los neoleoneses.

Esta brigada, indicó, se suma a una serie de esfuerzos permanentes que buscan mantener el contacto directo con la ciudadanía, reafirmando el compromiso de "hacer equipo" para que los apoyos lleguen hasta el corazón de las colonias de Zuazua.